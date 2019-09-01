Emirdağ'da gurbetçiler ekonomiye katkı sağlıyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesi yaz aylarında gurbetçilerin akınına uğruyor. Kışın ilçe genelinde 40 bini bulan nüfus yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle 150 bini geçiyor. Gurbetçiler ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde gurbetçisi bulunan Emirdağ'ın nüfusu, yaz aylarında gurbetçilerin dönmesiyle yoğunlaşıyor. İlk göç 1960 yılında başlarken, her geçen gün büyüyen göç dalgası ile Avrupa ülkelerinde Emirdağlı sayısı arttı. Avrupa ülkelerinde ilk başta işçi olarak çalışan Emirdağlılar gün geçtikçe kendi işlerinin de sahibi oldu. Emirdağ nüfusuna kayıtlı olup Avrupa ülkelerinde çalışan gurbetçi sayısının 200 binleri bulduğu belirtilirken, yaz aylarında ilçenin nüfusu 40 binden 150 binlere ulaşıyor. YAZ DÖNEMİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR Belçika'daki Emirdağlılar arasında bakan, milletvekili, belediye başkanı, başkan yardımcısı, iş insanları ve değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yapanlar da bulunuyor. Seneler önce çalışmak için Emirdağ'dan ayrılan gurbetçiler, yaz tatillerini de genellikle memleketlerinde geçiriyor. Yazın yaşanan gurbetçi yoğunluğu Emirdağ ekonomisinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir'e de ciddi katkı sağlıyor.

'GURBETÇİLERİMİZ EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYOR' Emirdağ'da oturan Mithat Sezer, yaz aylarında Emirdağ nüfusunun hızla artmasıyla gelen gurbetçilerin ekonomiye katkı sağladığını söyledi. Sezer, "Emirdağ'ın şu anda 18 bin, 19 bin nüfusu görünüyor. 7'nci ayın 15'inden itibaren Emirdağ'ın nüfusu aşağı yukarı 100 bini buluyor. Şimdi 100 bin kişi geldiği zaman burada A'dan Z'ye simitçisinden manifaturacısına kadar dışarıda bulamadıkları giysileri olsun Emirdağ'da bulma imkanları oluyor. Gurbetçilerin Emirdağ'a çok büyük katısı ve faydası var" dedi. 200 BİNE YAKIN İNSAN GELİYOR İlçe esnafından Süleyman Kocabıçak, Emirdağ'ın ekonomisinin yüzde 90'ını gurbetçilerin oluşturduğunu söyledi. Kocabıçak, şöyle konuştu: "Ekonomimizin zaten yüzde 90'lık kısmını gurbetçilerimiz oluşturuyor. Döviz girdisi ilçemize büyük oranda artıyor. İlçe nüfusumuz yaklaşık 10 katına çıkıyor. 150- 200 bin civarında toplamda giren çıkan hemşehrimiz oluyor. Bu da ekonominin büyük bir kısmını oluşturuyor." 'BURADA OLMAK GÜZEL'