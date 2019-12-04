HABER

Emirdağ’da motosiklet kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 00:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesinden Yunak ilçesi istikametine doğru giden Mehmet Ş.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesinden Yunak ilçesi istikametine doğru giden Mehmet Ş. yönetimindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada Mehmet Ş. ile yolcu olarak bulunan Kadir Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştüErdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Manisa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıManisa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Trump'tan S-400 açıklaması

Trump'tan S-400 açıklaması

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı! Haber gece yarısı geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu yayımlandı!

Beklenen rapor açıklandı! Beyaz Saray topa tuttu!

Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye sayesinde güvende

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.