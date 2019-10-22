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Emirdağ’da trafik kazası, 19 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Suvermez kavşağında meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Suvermez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin’den Rize istikametine doğru seyir halinde bulunan Hasan K. (47) yönetimindeki 34 ZJ 3004 plakalı kamyon ile Emirdağ’dan Suvermez yönüne giden ve iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan Mustafa A. (46) yönetimindeki 03 ABF 052 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre Yurda M., Gülsüm Y., İsmail K., Ümmü Y., İmmahan T., Elif Y., Ali K., Fatma Ç., Durdane Y., Şerafettin Y., Receb Y., Shamsulhaq S., Hatice A., Havva T., Ethem Y., Mustafa A., İbili K., Durkadın K. ve Şerif A., kişiler yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri geldi. Yaralıların Emirdağ Devlet Hastanesi ile Afyon’daki çeşitli hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Bölgede önlemler alan jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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