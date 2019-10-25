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Emirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Emirdağ-Bolvadin yolu Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin yolu Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunak istikametinden Emirdağ ilçesine giden Tevfik Öztorun (61) yönetimindeki 07 ARA 64 plakalı araç, Bolvadin istikametinden Çifteler istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa Demirol (47) yönetimindeki 42 KV 440 plakalı çekici araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında Tevfik Öztorun ve yanından bulunan Teslime Öztorun yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazanın yaşandığı Suvermez Kavşağı’nda bu tür kazaların sürekli olduğu belirtildi. Yetkililerden yardım istendi.

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