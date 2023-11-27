Emirgan Korusu'na nasıl gidilir? Emirgan Korusu nerede?

En çok laleleri ile bilinen ve anılan Emirgan Korusu’nun yaklaşık olarak 47 hektardan oluştuğu bilinmektedir. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin en sık tercih ettiği alanlardan biridir. Özellikle İstanbul’da yaşayan kişiler tatil günlerinde ya da güzel havalarda geldikleri bir yer olarak bilinir. Ayrıca koruda yer alan köşklerdeki sosyal alanlarda kahvaltı ya da kahve keyfi yapabilmek de mümkündür.

Emirgan Korusu nerededir?

Emirgan Korusu, Sarıyer ilçesindedir. İstinye ile Baltalimanı arasında bulunan Emirgan semtinde, boğaz manzarasının görüldüğü bir alandadır. Reşitpaşa Mahallesi’ndeki koru, Emirgan Sokak üzerinde yer alır. Ücretsiz olarak giriş yapılabilen koruya özel araçları ile birlikte giren kişilerden otopark için ücret talep edilir. Haftanın her günü 07:00’dan itibaren giriş yapılabilen korunun kapanış saati 23:00’dır.

Emirgan Korusu’na nasıl gidilir?

Korunun içinde yer alan Pembe Köşk, Beyaz Köşk ve Sarı Köşk aynı zamanda sosyal tesisler olarak hizmet verir. İlk açılış saatleri 09:00’dır. 23:00’da ise koru ile birlikte kapanır. Köşklerin her birinde verilen kahvaltı servisi için son saat 14:00’dır. Sadece Sarı Köşk’ün kahvaltı bitiş saati 13:00 olarak belirlenmiştir.

Emirgan Korusu’na hangi otobüsler gider?

Farklı semtlerden ve ilçelerden Emirgan Korusu’na ulaşabilmek için binilebilecek otobüsler ve güzergahları şunlardır:

Sarıyer ve Bahçeköy tarafından gelecek olanlar: 25E, 42T, 40T

Kabataş tarafından gelenler: 40T, 25E, 22RE

Mecidiyeköy tarafından gelenler: 29Ş

Taksim tarafından gelecek olanlar: 42T, 40, 40T

Zincirlikuyu tarafından gelecek olanlar: 40B

İstinye iskelesinden gelecek olanlar: 40

Emirgan Korusu’na metro ile nasıl gidilir?

Koruya ulaşım sağlamak için bir diğer toplu taşıma aracı da metrodur. Metro ile Emirgan Korusu’na gitmek isteyen kişiler gelecekleri bölgeye göre bir metroya binerek koruya ulaşabilirler. Örneğin Nişantaşı’ndan gelecek olan kişiler Osmenbey metrosuna bineli ve Hacıosman durağında inmelidir. Burada İTÜ tarafından çıkarak birkaç dakika yürüdükten sonra koruya ulaşabilir.