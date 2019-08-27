Emirhan'ın organları 4 hastaya umut oldu

Filiz YILDIRIM/TRABZON,(DHA)- TRABZON'da, çıkan silahlı kavgada başından vurulup ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Emirhan Yıldız'ın (21) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yıldız'ın organları İstanbul ve Erzurum'daki 4 hastaya can olacak.

Olay, 23 Ağustos'ta, Arsin ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede karşılaşan Emirhan Yıldız (21) ile Ü.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Ü.Ç., tabancayla Yıldız'a ateş etti. Merminin başına isabet ettiği Yıldız, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldız, Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ü.Ç., ise polise gidip teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Tedaviye alınan Emirhan Yıldız'ın dün akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanede görevli organ nakli koordinatörleri aileyle görüştü. Aile, Yıldız'ın organlarını bağışlamaya karar verdi. Aile ile yapılan görüşmelerin ardından bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla Emirhan Yıldız'ın alınan kalbi ve bir böbreği İstanbul'a, diğer böbrek ve karaciğeri Erzurum'da organ bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.