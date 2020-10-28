Emirkan kimdir? Emirkan kaç yaşında ve aslen nereli? Emirkan evli mi? Emirkan’ın şarkıları nelerdir? İşte Emirkan’ın hayatı...

Demet Akalın ve Alişan’ın eğlenceli sunumuyla her sabah evlere konuk olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının son bölümüne şarkıcı Emirkan misafir oldu. En sevilen şarkılarını izleyicileri için söyleyen başarılı sanatçı Alişan ve Demet Akalın’la da düet yapıt. İzleyicilerine kayfili anlar yaşatmayı başaran ünlü isim hakkındaki araştırmalar çoğlatıldı. Programın sıkı takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları Emirkan’ın hayatını detaylandırmaya başladı. Emirkan evli mi? Emirkan boşandı mı? Emirkan'ın kaç çocuğu var? Tüm ayrıntılar...

EMİRKAN KİMDİR?

Şarkıcı Emirkan, 1973 yılının Haziran ayında dünyaya geldi. Emirkan yaş olarak 47 yaşındadır. Emirkan’ın burcu ise İkizler’dir. 7 kardeşin 6. çocuğu olarak İstanbul’da doğan Emirkan aslen Siirtli’dir.

Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Emirkan henüz 8 yaşındayken ilk albümünü piyasaya sürdü. 10 yaşındayken ikinci albümünü de yapan Emirkan, ilk çocuk sanatçı olduğunu belirtmişti. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Davutpaşa’da Osman Ülkümen Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Emirkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikiler Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde müzik eğitimi aldı.