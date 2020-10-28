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Emirkan kimdir? Emirkan kaç yaşında ve aslen nereli? Emirkan evli mi? Emirkan’ın şarkıları nelerdir? İşte Emirkan’ın hayatı...

28.10.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Emirkan kimdir? Emirkan kaç yaşında ve aslen nereli? Emirkan evli mi? Emirkan’ın şarkıları nelerdir? İşte Emirkan’ın hayatı...

Kınayı Yakmışlar Geline şarkısıyla dikkatleri üzerine geçen genç şarkıcı ve söz yazarı Emirkan, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 28 Ekim Çarşamba günkü konuğu oldu. Hayranlarıyla bir kez şarkılarıyla buluşan Emirkan’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Emirkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Emirkan’ın şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

Demet Akalın ve Alişan’ın eğlenceli sunumuyla her sabah evlere konuk olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının son bölümüne şarkıcı Emirkan misafir oldu. En sevilen şarkılarını izleyicileri için söyleyen başarılı sanatçı Alişan ve Demet Akalın’la da düet yapıt. İzleyicilerine kayfili anlar yaşatmayı başaran ünlü isim hakkındaki araştırmalar çoğlatıldı. Programın sıkı takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları Emirkan’ın hayatını detaylandırmaya başladı. Emirkan evli mi? Emirkan boşandı mı? Emirkan'ın kaç çocuğu var? Tüm ayrıntılar...

EMİRKAN KİMDİR?

Şarkıcı Emirkan, 1973 yılının Haziran ayında dünyaya geldi. Emirkan yaş olarak 47 yaşındadır. Emirkan’ın burcu ise İkizler’dir. 7 kardeşin 6. çocuğu olarak İstanbul’da doğan Emirkan aslen Siirtli’dir.

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Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Emirkan henüz 8 yaşındayken ilk albümünü piyasaya sürdü. 10 yaşındayken ikinci albümünü de yapan Emirkan, ilk çocuk sanatçı olduğunu belirtmişti. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Davutpaşa’da Osman Ülkümen Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Emirkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikiler Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde müzik eğitimi aldı.

2000 yılında profesyonel anlamda müzik kariyerine adım adan Emirkan, Mahşere Kadar isimli albümüyle sevenleriyle buluştu. Albümde Emirkan, Ercan Saatçi ve Hakan Altun gibi ünlü sanatçıların şarkılarını seslendirdi. 2002 yılında Ters Köşe kasetini çıkartan Emirkan’ın albümünün prodüktörlüğünü ise Ercan Saatçi, müzik direktörlüğünü ise Ufuk Yıldırım üstelendi.

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Emirkan’ın kariyerinin dönüm noktasını ise, Orhan Gencebay’la tanışması belirledi. Orhan Gencebay’ın plak şirketiyle anlaşan Emirkan Sevgililer Günü isimli albümünü piyasaya sürdü. Emirkan’ın şarkıları arasında ise Ben Mecburum Sana, Alo Aşkım, Mahşere Kadar, Aşk Adamı, Kına, Bebeğim, Esmer Yarim, İyi Ki Varsın ve Savrulurum yerini aldı.

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2006 yılında şarkıcı Emirkan hayatını uzun süredir beraber olduğu Serap’la birleştirdi. 14 yıllık evliliklerinden çiftin iki çocuğu oldu.

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