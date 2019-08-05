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"Emisyon Mevzuatı Değişiklik Taslağı reddedilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu: - "Otomobil üreticileri Avrupa'ya yeni nesil motorlu otomobilleri satmaya devam ederken, Türkiye'de çevreye daha zararlı motorlu otomobillerin satılmasına 1,5 yıl daha izin verilmesini öngören taslak reddedilmelidir"

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunca, görüşe açılan "Emisyon Mevzuatı Değişiklik Taslağı"na ilişkin, "Otomobil üreticileri, Avrupa'ya yeni nesil motorlu otomobil satmaya devam ederken, Türkiye'de çevreye daha zararlı motorlu otomobillerin satılmasına 1,5 yıl daha izin verilmesini öngören taslak reddedilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde "Emisyon Mevzuatı Değişiklik Taslağı" ile ilgili açıklamanın yer aldığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin, ulaşımdan kaynaklı karbondioksit emisyonlarını azaltmak için egzoz emisyonlarına belli sınırlamalar getirmek üzere her araç tipi için farklı standartlar oluşturduğuna değinilen açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 13 Ağustos 2017 tarihli tebliğle, hafif yolcu ve ticari araçların "Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE-Real Driving Emission)" deneyine tabi tutulması ve imalatçıların yeni emisyon mevzuatının getirdiği standartlarda üretim yapmasının düzenlendiği vurgulandı.

Tebliğe uyum için iç piyasaya satış yapacak firmalara 31 Ağustos 2019'a kadar uyum süresi tanındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre Türkiye'de araç üreten firmalar, Avrupa'ya 1 Eylül 2018'den itibaren yeni emisyon mevzuatına tabi araçları satarken, iç pazara 31 Ağustos 2019'a kadar eski tip motorlu araçları satmaya devam etmektedir. İşte 25 Temmuz'daki Bakanlık taslağında, bu erteleme sürelerinin 1,5 yıl daha uzatılması tartışılmaktadır. Otomobil üreticileri Avrupa'ya yeni nesil motorlu otomobilleri satmaya devam ederken, Türkiye'de çevreye daha zararlı motorlu otomobillerin satılmasına 1,5 yıl daha izin verilmesini öngören taslak reddedilmelidir."

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Emisyon Mevzuatı Değişiklik Taslağı Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

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