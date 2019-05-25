"Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Emlak Bankası sıradan bir banka değildir, aynı zamanda mevzi bir bankadır. Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara, manipülasyonculara, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edilmiş bir kurumdur." dedi. Kurum, Ümraniye'de düzenlenen EmlakBank iftarında, Türkiye'nin geçen 2 yılda çok büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadığını belirterek, en büyük değişimin, hükümet sisteminde olduğunu ve milletin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini söyledi. Yeni sistemin de ruhuna uygun olarak bakanlığın yetkilerinin genişletildiğini ve sorumluluklarının arttırıldığını aktaran Kurum, "Bağlanan yeni genel müdürlükler ve yeni başkanlıklarla beraber çok daha etkin, dinamik, hızlı, çözüm merkezli bir kurum, daha büyük bir aile haline geldik. 93 yıllık birikimi ve yeni yüzüyle Emlak Katılım Bankamız, bu büyük ailenin en yeni ve en genç üyesi oldu. Her şeyden evvel nasıl yoğun bir mesai yaşadığınızı bildiğimi ve takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Bu zamana kadar yaptıklarınıza baktığımızda, beklentilerimizin ve arzularımızın gerçekleşeceğine dair inancım artıyor, her geçen gün perçinleniyor. Normalde bir banka kurmak, teknik olarak 14 aydan daha az bir sürede gerçekleşmez. Burada 6 ay içinde bankamız faaliyete başladı. Aynı zamanda dünyada ilk defa bir ticari banka, katılım bankasına dönüştürüldü." diye konuştu.

Kurum, 10 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla bu köklü ailenin yeni bakanı olarak göreve başladığını, aşkla, şevkle vazifeyi yerine getirme sözünü millete verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin bize güvenerek verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek, en büyük emelimiz, en büyük gayemiz. Temmuz ayı itibarıyla devraldığımız görevimize, önemli hamlelerle başladık. Hatırlayacaksınız, '2023’e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nı ocak ayında Antalya'da gerçekleştirmiştik. Orada, bakanlığımıza bağlı tüm birimlerimizin sunumlarını aldık, 2023 hedeflerimizi geniş katılımlı bir istişareyle belirledik. Olmazsa olmaz bir hedefimizi daha açıkladık. Bu, Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçirilmesiydi ve hamdolsun bankamızı söz verdiğimiz gibi çok kapsamlı bir vizyon ve misyonla yeniden kurduk. Biliyorsunuz bu köklü kurum, yeni Meclis binamız, Türk Ocağı ve Merkez Bankası binaları gibi birçok tarihi projeye imza attı. Ülkemizin ilk konut projesi Bahçelievler Konutları'nı üretti. Daha sonra Saracoğlu Mahallesi, Levent Konutları, Koşuyolu Mahallesi gibi örnek projelerle ülkemizin yeniden inşasına, imarına ve ihyasına büyük katkı sağladı. Özetle, bugün Türkiye'nin hem en genç katılım bankasıyız hem de en tecrübeli bankasıyız. Tabii bankamızdaki ekibimiz de Türkiye'nin alanında en deneyimli ve en çalışkan bankacılarından oluşuyor. İnşallah tecrübemizle, gençliğimizle, çalışkan ekibimizle Türkiye'nin gücüne güç katacağız."