Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebeke üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeye geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9’u kadın 35 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 120’den fazla vatandaşı 150 milyon TL’nin üzerinde zarara uğrattığı tespit edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

