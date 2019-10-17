HABER

Emlak dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeyi çökertti.

İstanbul polisi, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeyi çökertti. Operasyonda 8’i kadın 30 kişi gözaltına alındı. 120’den fazla vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şebekenin yaklaşık 150 milyon TL vurgun yaptığı tahmin ediliyor.
Özellikle emlak alışverişinin yoğun olduğu Beylikdüzü ve Esenyurt’ta dolandırıcılık şikayetlerinin artmasıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Dolandırıcılık şebekesinin çevrede kurduğu ofislerle vatandaşları tuzağına düşürdüğünü belirleyen polis, yaklaşık 5 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 8’i kadın 30 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların inşaat firması görünümünde ofis açtıkları, vatandaşları daire satma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. Şebekenin bu yöntemle 120’nin üzerinde vatandaşı dolandırdığı ve 150 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Trabzon’da 1 DEAŞ’lı yakalandıTrabzon’da 1 DEAŞ’lı yakalandı
Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandıDidim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.