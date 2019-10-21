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Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi

Halil YILMAZ/İSTANBUL,(DHA) Beylikdüzü ve Esenyurt'ta vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin yakınları ve dolandırıldığı iddia edilen mağdurlar da adliye önünde bekliyor.
Emlak ofislerinde emlak satma bahanesiyle, 120 kişiden yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şebeke, geçtiğimiz hafta polisin yaptığı operasyonla yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında, toplamda 9'u kadın 35 kişi, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerin, savcılık tarafından ifadesi alındığı öğrenildi. Adliye önünde, şüphelilerin yakınlarının ve dolandırıldığı iddia edilen mağdurların beklediği görüldü. Adliye önünde güvenliği sağlamak için çok sayıda Çevik Kuvvet Ekipleri de bekliyor.

(FOTOĞRAFLI)

Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi

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