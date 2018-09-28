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Emlak Konut GYO'nun "Düşler Vadisi Riva" projesi satışta

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray'ın Riva arazisinde hayata geçirilecek Düşler Vadisi Riva satışa sunuldu - Çevre ile uyum içinde tasarlanan villaları 1 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan Yılmaz İnşaat, projenin ilk etabında 509 villa inşa edecek

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO'nun beklenen projesi Düşler Vadisi Riva
satışa sunuldu.

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, tanıtım öncesi avantajlı fiyatlarla talep gören proje Yılmaz İnşaat tarafından inşa ediliyor.

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray'ın Riva arazisinde hayata geçirilecek Düşler Vadisi Riva, Riva'nın doğal yapısı korunarak, 869 bin 362 metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen villa projesi, doğa dostu konseptiyle öne çıkıyor.Tanıtım öncesi döneme özel olarak 1 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan projede alternatif ödeme planları da sunuluyor.

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- 152 metrekareden 396 metrekareye kadar villa seçeneği yer alıyor

Çevre ile uyum içinde tasarlanan villaları 1 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan Yılmaz İnşaat, projenin ilk etabında 509 villa inşa edecek. 152 metrekareden 396 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde villaların yer aldığı projede geniş ve ferah kullanım alanlarının yanı sıra doğayla iç içe bir yaşam konsepti oluşturuluyor.

Natamam şekilde yapılacak villalar, yatırımcının tercihine göre (ince işçilik için) istediği paketi satın alarak villasını hazır teslim alabilecek. Bölgenin ekolojik özelliğine bağlı, doğa ile iç içe yatay bir konseptte planlanan projenin ilk etabı 3 yıl içinde tamamlanacak. Bin 150 dönüm üzerinde geliştirilen villa projesinin içinde park ve özel orman alanı ile birlikte doğal su kaynakları yer alıyor.

Düşler Vadisi Riva, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla her geçen gün hızla gelişen Kuzey Marmara Otoyolu aksının Anadolu Yakası'nda örnek niteliğinde bir yapılaşma olarak öne çıkıyor.

İstanbul’un doğayla içe içe bölgesi Riva’da yükselen proje, 3. Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Otoban ve çevre yollarıyla kolay ulaşım imkanına sahip bir noktada yer alıyor. Riva’ya özgün bir kimlik kazandıracak proje, çevreye uyumlu az katlı ekolojik yapısıyla da Türkiye’de örnek teşkil edecek.

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Düşler Vadisi Riva Emlak Konut GYO

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