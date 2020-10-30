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Emlak ofisinde eski ortağa meydan dayağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta emlak ofisine silahlı saldırı düzenlendi.

Emlak ofisinde eski ortağa meydan dayağı

Esenyurt’ta emlak ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından iş yeri sahipleri, ortalıktan ayrılan şahıstan şüphelenerek ofise davet edip, meydan dayağı attı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, emlak ofisine ortak olan bir kişi, ile diğer ortaklar arasında fikir uyuşmazlıkları meydana gelerek ortaklık fes edildi. Ortalıktan kendi rızası ile ayrılmayan şahıs, aynı muhitte emlak ofisi açarak eski firmaya rakip oldu. Bu olayların ardından bir hafta sonra emlak ofisine gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Eski ortaktan şüphe edildi
Yaşanan silahlı saldırının ardından iş yeri sahipleri, ortalıktan ayrılan şahıstan şüphelenerek ofise davet ettiler. Sohbet ortamında başlayan konuşma daha sonra tartışmaya dönüştü. Birbirlerine ağır hakaretlerde bulunan “eski dostlar” bir anda kavgaya tutuştu. Olaylardan sorumlu tuttukları şahsı ortalarına alan emlakçılar tekme tokat ile saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından ofisten kaçan eski ortak karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürürken, işyerinin kurşunlanması ve emlak ofisindeki meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emlak ofisinde eski ortağa meydan dayağı

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