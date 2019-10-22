İSTANBUL (AA) - Zingat.com CTO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, gayrimenkul sektörünün teknolojiyle entegre hale gelmesi gerektiğine dikkati çekerek "Emlak portalları teknolojiye yatırım yaparak ezber bozmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Zingat.com açıklamasına göre, "Dijital Değişim ve Dönüşüm" sloganıyla Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen Prop Tech buluşmasına 500’e yakın gayrimenkul danışmanının katılımı da sektör oyuncularının bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiğinin bir göstergesi oldu.

PropTech’te konuşan Zingat.com CTO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, Zingat’ın gayrimenkul danışmanlarının hayatını kolaylaştırarak farklı platformlarla entegre olmalarında önemli rol oynayacak API uygulamasını başlattığını ilk kez duyurdu.

Erkek, “Bugün önemli olan yeni nesil teknolojileri gayrimenkul ofisleri ve danışmanlar için farklı bir deneyim olarak yaşatmaktır. Zingat Türkiye’de API altyapısını tamamlayarak sektörün hizmetine açan ilk şirket oldu.Böylelikle üçüncü parti şirketler Zingat platformuna ilanlarını sistem üzerinden otomatik olarak gönderebilecek ve yönetebilecek." değerlendirmesinde bulundu.