HABER

"Emlak portalları teknolojiye yatırım yaparak ezber bozmak zorunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

Zingat.com CTO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek: - "Zingat Türkiye’de API altyapısını tamamlayarak sektörün hizmetine açan ilk şirket oldu.Böylelikle üçüncü parti şirketler Zingat platformuna ilanlarını sistem üzerinden otomatik olarak gönderebilecek ve yönetebilecek"

İSTANBUL (AA) - Zingat.com CTO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, gayrimenkul sektörünün teknolojiyle entegre hale gelmesi gerektiğine dikkati çekerek "Emlak portalları teknolojiye yatırım yaparak ezber bozmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Zingat.com açıklamasına göre, "Dijital Değişim ve Dönüşüm" sloganıyla Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen Prop Tech buluşmasına 500’e yakın gayrimenkul danışmanının katılımı da sektör oyuncularının bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiğinin bir göstergesi oldu.

PropTech’te konuşan Zingat.com CTO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, Zingat’ın gayrimenkul danışmanlarının hayatını kolaylaştırarak farklı platformlarla entegre olmalarında önemli rol oynayacak API uygulamasını başlattığını ilk kez duyurdu.

Erkek, “Bugün önemli olan yeni nesil teknolojileri gayrimenkul ofisleri ve danışmanlar için farklı bir deneyim olarak yaşatmaktır. Zingat Türkiye’de API altyapısını tamamlayarak sektörün hizmetine açan ilk şirket oldu.Böylelikle üçüncü parti şirketler Zingat platformuna ilanlarını sistem üzerinden otomatik olarak gönderebilecek ve yönetebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zingat API Platformu ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek gayrimenkul teknolojileri ekosisteminin büyümesine katkıda bulunduğunu ve bu alanda yenilikçi şirketlerin çıkmasını desteklediğini aktaran Erkek, "Zingat olarak sektörde oyunu bozan ilk şirket olduğumuzu düşünüyoruz. Zingat’ın farkı bireysel ilana yer vermemesidir, çünkü bunun profesyonellerin işi olduğunu biliyoruz. Zingat gayrimenkul danışmanlarıyla rekabete girmez, gerçek anlamda bir iş ortağıdır. Bugün teknolojiyle entegre olmuş bir gayrimenkul sektörü için çabalamamızın temelinde de bu felsefemiz yatıyor." ifadelerini kullandı.

"Emlak. Bilgi.Güven," sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat’ın teknoloji destekli sürekli yenilik anlayışına dikkati çeken Erkek, şunları kaydetti:

"Zingat, gayrimenkul sektörünün bütün paydaşlarıyla büyümesi ve gelişmesi amacıyla yola çıktı. Vizyonumuzun bir parçası da ‘sürekli Ar-Ge ve teknoloji’ oldu. Özellikle büyük veri, makine öğrenmesi ve yapay zekâ teknolojileri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Emlak sektörünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk yerinde Ar-Ge Merkezi’ne sahibiz ve bugüne kadar 10 adet Ar-Ge projesi ürettik. TÜBİTAK destekli projelerimiz var. Ulusal ve uluslararası arenada bilimsel yayınlar için makaleler üretiyoruz. Beş farklı üniversite ile akademik iş birliklerimiz bulunuyor."

Erkek, gayrimenkul sektörünün gitgide teknolojiyle entegre hale gelmesi gerektiğine dikkati çekerek "Emlak portalleri teknolojiye yatırım yaparak ezber bozmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılarUçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar
Emine Bulut'u öldüren eski eşe verilen cezaya itirazEmine Bulut'u öldüren eski eşe verilen cezaya itiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zingat.com

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti’li yöneticiler ölümden döndü

AK Parti’li yöneticiler ölümden döndü

İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

İBB satışa çıkardı! Tam bir servet

Son dakika: Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Türkiye'den Şili'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan o ülkeye seyahat uyarısı!

Son dakika: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı tutuklandı

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.