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  4. Emlak sektörü için adım atıldı! 'Yetki doğrulama' uygulaması geliyor

Emlak sektörü için adım atıldı! 'Yetki doğrulama' uygulaması geliyor

12.08.2024 12:26
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Özellikle otomotiv ve emlak sektöründeki fahiş fiyatlar nedeniyle mağduriyeti önlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir adım attı. Buna göre, fahiş fiyatı önlemek üzere Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'nci aşaması olan 'yetki doğrulama' uygulaması planlanıyor.

Emlak sektörü için adım atıldı! 'Yetki doğrulama' uygulaması geliyor

31 Ağustos 2023 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre, ilan platformlarına getirilen, ilan verenin kimlik bilgilerini ve ilan verme yetkisini doğrulama yükümlülüğü kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu. Sistemin 2'nci aşaması olan 'yetki doğrulama' uygulaması, emlak ilanları için yakında devreye alınıyor.

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EMLAK SEKÖTÜRÜNDE ‘YETKİ BELGESİ’ VERİLECEK

Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin 1'inci ve 2'nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince EİDS üzerinden yetkilendirilen ‘yetki belgeli’ emlak işletmeleri tarafından verilecek. Emlakçılık yapılabilmesi için bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan emlak işletmeleri tarafından ilana girişi yapılamayacak.

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TAŞINMAZ İÇİN ÖNCE YETKİ SÜRESİ BELİRLENECEK

Yetki doğrulama uygulaması ile vatandaşlar e-Devlet'ten; ilana konu etmek istediği taşınmazını ve yetkilendirmek istediği emlak işletmesini seçerek önce yetki süresini belirleyecek. Ardından yetkilendirme işlemi yapılacak. Ticaret Bakanlığı tarafından sistem geliştirme ve ilgili kurumlarla entegrasyon süreçleri tamamlanmış olup, ilan platformlarının da kendi teknik altyapılarını hazır hale getirmeleri ve EİDS’ye entegre olmaları akabinde yetki doğrulaması uygulaması hayata geçirilecek.

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Otomotiv sektöründe de halihazırda ilan platformları üzerinden ilan veren kişilerin kimlik doğrulaması yapması zorunlu halde. Yetki doğrulama uygulaması ise taşınmaz sektöründe ilan verme yetkisi tanımlama hizmetinin uygulanmaya alınmasının akabinde devreye alınacak.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması sayesinde ilan platformlarında yer alan sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin engellenmesi hedefleniyor. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv Emlak Konut Yenişehir Evleri
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