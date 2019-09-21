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Emlak sektöründe dijital pazarlama devri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Temsilciliği, sektör paydaşlarını çözüm ortakları ile tanıştırmak ve dijital pazarlamadaki yeniliklerle iş verimliliğini artırmak amacıyla Prop Tech İzmir adlı bir etkinlik düzenleyecek.

Emlak sektöründe dijital pazarlama devri

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Temsilciliği, sektör paydaşlarını çözüm ortakları ile tanıştırmak ve dijital pazarlamadaki yeniliklerle iş verimliliğini artırmak amacıyla Prop Tech İzmir adlı bir etkinlik düzenleyecek. Yeni neslin tamamen dijital üzerine kurulu olduğunu ve sektör olarak bu müşteri talebine uygun olarak kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyleyen TÜGEM İzmir Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Okay, bu nedenle sektör paydaşlarını çözüm ortakları ile tanıştırmak ve dijital pazarlamadaki yeniliklerle iş verimliliğini artırmak amacıyla Prop Tech İzmir adlı bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı.
12 Ekim Cumartesi günü Megapol Çarşı Kule’de gerçekleştirilecek organizasyon ile Ege bölgesinde bulunan 400’e yakın sektör temsilcisinin bir araya gelmesi beklendiğini söyleyen TÜGEM İzmir Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akıncı, “Bu etkinlikte gayrimenkul danışmanlarımız, bu firmaların anlatımları ile dijital dünyadaki yeni gelişmeleri öğrenirken, kafalarındaki soruları onlara sorma fırsatı bulacaklar. Danışmanlar çekişmeli sektörün içerisinde kendilerini bir adım daha öne çıkarmak zorundalar. Bunu da şu andaki teknolojik dünyada oluşan yeniliklere kendilerini adapte etmek suretiyle başaracaklar” dedi.
Klasik emlak pazarlama yönetimi diye bir şeyin kalmadığına vurgu yapan Akıncı, “Şu anda artık dijital platformda paylaşımlar, sponsorlu reklamlar ve dijital görsellerle bu işi yapıyoruz. Artık yurt dışında bir müşteri, o kişinin internet sitesine girdiği zaman evi rahatlıkla gezebiliyor. Biz, danışmanlara bunun nasıl yapılacağını göstereceğiz” diye konuştu.

“Pazarlama çalışmalarını dijitale doğru çekmek istiyoruz”
Bundan 5 sene sonraki emlak müşterilerinin kiralık ve satılık daire arayan ve yeni yetişen beyaz yakalı gençlerden oluşacağını söyleyen TÜGEM İzmir Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Okay ise, “Yeni nesil tamamen dijital üzerine kurulu. Biz de sektör olarak bu müşteri talebine ve isteğine uygun olarak kendimizi sektörel olarak geliştirmek zorundayız. Bunu da şimdiden yapmaya başlamamız gerekiyor. Onun için bir dijital etkinlik düzenledik ve gayrimenkulle ilgili tüm hizmetleri ve pazarlama çalışmalarını dijitale doğru çekmek istiyoruz” dedi.
Ev satın almak isteyenler veya kiralamak isteyen müşterilerin yaşları itibariyle gençleştiklerini vurgulayan Okay, “Yeni kitlemiz tamamen gençler ve gençler dijital bir ortamda çalışmak istiyorlar. Onların çalışma ortamları, hayata bakış açıları çok farklı. Biz onlara uymak zorundayız. Sektörün çalışma alanlarını tamamen yeni nesle uydurmak için dijital platforma sektör olarak her konuda geçmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki 4-5 ay içinde konut almanın en iyi zamanı”
Gelecek yıllar içerisinde emlak satışı konusunda İzmir’in yeni açılan otobanın da etkisiyle Ankara’yı geçerek İstanbul’un ardından ikinci sıraya yerleşeceğini de ileri süren Gülçin Okay, “Konut kredisi faizleri 0.99 civarındayken, müteahhitlerimizin hiçbiri daha fiyatlarında yükseltme yapmadan, önümüzdeki 4-5 ay içinde konut almanın en iyi zamanı” ifadesini kullandı.

Emlak sektöründe dijital pazarlama devri

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