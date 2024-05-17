Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama

Emlak vergisi sistemi içinde devlet her bir taşınmazın maddi değerinin değerlendirilmesini alır ya da yetkilendirdiği kurumlardan talep eder. Alınacak olan vergi de belirlenen bu değere orantılandırılarak hesaplanır ve mülk sahibi olarak görünen kişiden alınır.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Mal sahipleri ödemekle yükümlü oldukları emlak vergilerini bağlı bulundukları ilçenin belediyesine yaparlar. Emlak vergisi ödemeleri her ilçenin kendi belediyesine yapılmak durumundadır.

Ödemeyi yapmakla yükümlü tutulan kişi ilgili belediyeye giderek ya da farklı yollar ile düzenli bir şekilde emlak vergisini ödemek zorundadır. İnternet üzerinden birçok resmî işlemin yapılabilmesi gibi vergi ödemeleri de internet üzerinden takip edilebilir.

Emlak vergisi nereden ödenir?

Düzenli olarak ödenmesi zorunlu tutulan emlak vergisi hem şahsen belediyelere başvurarak hem de internet üzerinden yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılacaksa yine belediyelerin internet sayfaları üzerinden işlem yapabilmek mümkündür. Aynı zamanda bankalar aracılığıyla da ödeme yapılabilir.

Ayrıca tüm resmî kurum ve kuruluşlara ulaşım sağlayan e-Devlet sistemi de emlak vergisi ödemesi yaparken kullanılabilen bir alandır. e-Devlet sitesi üzerinden ya da e-Devlet mobil uygulamaları üzerinden işlem yapılabilir.

Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisi ödemesi 2 taksit olarak yapılabilmektedir. İlk taksit en geç mayıs ayında ikinci taksit ise en geç kasım ayında ödenmelidir. 2 taksitin bir arada ödenmesi de mümkün olur.

Emlak vergisi sorgulaması yapabilmek için belediyelere başvurulmalıdır. e-Devlet sistemi üzerinden de ilgili belediyeye ulaşılarak emlak vergisi sorgulaması yapılabilir. 2'den fazla taksit isteniyorsa yetkili birimlere başvuru yapılmalıdır.

e-Devlet üzerinden emlak vergisi nasıl ödenir?

e-Devlet üzerinden emlak vergisi sorgulaması ya da ödemesi yapılabilmektedir. Eğer bu işlemler e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaksa şu adımlar takip edilmelidir:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılır.

Ana sayfada yer alan arama kısmına vergi borcu sorgulama yazılır.

Gelen listeden verginin ödeneceği ilgili kurum seçilir ve ilerlenir.

Açılan sayfada eğer zamanı geldiyse vergi borcu görülür.

Sistemin yönlendirmeleri takip edilerek ödeme işlemi tamamlanır.

Emlak vergisi ödenmezse ne olur?

Eğer emlak vergisi ödemesi yapmakla yükümlü olan kişi ödeme yapması gereken dönemi geçirir ya da ödeme yapmazsa çeşitli işlemler başlatılır. Ödeme yapmayan kişiye ilgili kurum tarafından bir bilgilendirme belgesi gönderilmesi ilk aşamadır.

Ödeme yine de yapılmamışsa cezai yaptırımlar uygulanabilir. Gelen belgede ödenmesi gereken son tarih, ödenmekle yükümlü olunan tutar ve ödenmediği takdirde oluşabilecek ceza miktarları görüntülenir.





