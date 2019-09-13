Emlak yatırımı için okula yakın evler tercih ediliyor

İSTANBUL (AA) - Zingat.com, okula yakın ev aramalarının arttığını bildirdi.

Zingat.com açıklamasına göre, birikimini emlak yatırımı yaparak değerlendirmeyi planlayanların düzenli kira geliri elde etmek amacıyla kiralama sirkülasyonu yüksek bölgelere yönelmesi, okula yakın emlak pazarını canlı tutmaya devam ediyor.

Okula yakın satılık ve kiralık ev arayışına giren aileler için Zingat Okullar uygulaması ile bu zorlu sürece katkı sağlayan platform, kiralama ve satış oranlarının yükseldiği bir dönem içerisinde bulunulduğuna işaret etti.

Zingat.com, okula yakın ev aramalarının arttığını bildirdi. Kira getirisi avantajından yararlanma talebi olan okula yakın evlere yönelen yatırımcılar, satın aldıkları evleri kısa sürede kiracı bulma imkânı sunmasının yanı sıra konut satışında da alıcı bulmakta zorlanmıyor.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise yakını ev satın alan yatırımcıların tercihi 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler olurken, uzun süreli kiralama yapabiliyor ve daha yüksek kira geliri elde edebiliyor.