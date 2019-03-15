Emlak zengininin katil zanlısı: Cebinden 120 TL çıktı, adamı bedavaya öldürdük

Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde ise üzerine 600 bin TL olan ve 07 GN 817 plakalı otomobiliyle yola çıkan Asım Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Söz konusu alanda 25 Şubat'ta arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82) cinayet zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı yaşadığı Ferluga K., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.G., ifadesinde, "Amacımız bayıltıp parasını almaktı. Çekici sert vurunca öldü, cebinden 120 TL çıktı. Adamı bedavaya öldürdük" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Mart Salı günü yaptıkları operasyonla, cinayet şüphelisi olarak M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı yaşadığı Ferluga K.'yi gözaltına aldı.

Kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Bayram'ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan otopside, Asım Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, 11 Mart'ta da Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde dalgıçlar, yaşlı adamın otomobilini ararken, çevrede de dedektör köpekler ile Asım Bayram'ın izi sürüldü. Drone'ların da kullanıldığı arama kapsamında Varsak bölgesindeki ormanlık alanda önceden belirlenen noktalar tarandı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, ARACI PARÇALAYIP SATTI

Asım Bayram'ın katil zanlıları tarafından parçalanan 07 GN 817 otomobiline ait bazı parçalar da satıldıkları kişilerde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne ait otoparka götürülen parçaların 4 bin 30 liraya satıldığı belirlendi. Polis, parçalanan aracın parçalarını satın aldığı belirlenen C.Y. R.Y., Ö.T., S.B.K. ve Mehmet Durmuş Uslu'yu da gözaltına alındı. Şüphelilerden Uslu'nun, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 gün izinli çıktığı, Asım Bayram'ın aracını alıp parçalara ayırdıktan sonra sattığı belirlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan cinayet zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı yaşadığı Ferluga K. ve Bayram'a ait araç parçalarını satın alan C.Y. R.Y., Ö.T. ve S.B.K. adliyeye sevk edildi. Mehmet Durmuş Uslu ise işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferluga K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

'BEDAVAYA ÖLDÜRDÜK'