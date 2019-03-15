HABER

Emlak zengininin katil zanlısı: Cebinden 120 TL çıktı, adamı bedavaya öldürdük (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

3 KİŞİ TUTUKLANDI Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın cinayet zanlıları, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın cinayet zanlıları, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yargılama sonunda şüphelilerden Murat Güneş ve Medine Öztaş, 'kasten insan öldürme', 'suç delillerini karartma ve hırsızlık', Mevlüt Sağlam ise 'suç delillerini karartma ve hırsızlık' suçlarından tutuklandı.
Diğer şüpheliler Ç.K., C.Y. R.Y., Ö.T. ve S.B.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların, Asım Bayram'ın aracına ait parçaları aldıklarını iddia ettiği Mehmet Durmuş Uslu'nun ise başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi. Uslu'nun, olayla ilgili ifadesine başvurulacağı kaydedildi.
Asım Bayram'ın cenazesi ise memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur beldesinde öğle vakti toprağa verildi.

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Ayvalık'ta 'İklim İçin Okul' grevine destekAyvalık'ta 'İklim İçin Okul' grevine destek
Saygı görmek için kendisini emekli vali olarak tanıtan şahıs gözaltına alındıSaygı görmek için kendisini emekli vali olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.