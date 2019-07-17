"EmlakBank, yıl sonunda 8 milyar TL'lik aktif büyüklük hedefliyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, "Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışan bir banka olarak EmlakBank'ı dönüştürdük. İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık. Yıl sonunda 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var." dedi.

AA Finans Masası canlı yayın konuğu olan Aksu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 27 Şubat 2019'da faaliyet izni verildiğini, 21 Mart 2019'da da merkez şubelerini açarak bankacılık faaliyetlerine başladıklarını hatırlattı.

Aksu, sektöre hizmet için acele ettiklerini, faaliyete geçiş sürecinde uzun süre çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bankamızın özelliği, dünyada ilk defa konvansiyonel bankadan katılım bankasına dönüşmemiz... Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışan bir banka olarak EmlakBank'ı dönüştürdük. İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık. Yıl sonunda 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var. Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık. Yıl sonunda en az 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. Ulaşacağımıza da inanıyoruz. Tabii amaç sadece büyümek değil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümek."