EmlakBank’ın aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL'ye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en genç katılım bankası EmlakBank'ın bu yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünün 4,6 milyar TL’ye, kullandırdığı fon miktarının ise 1,7 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, mart ayında faaliyete başlayan EmlakBank, yılın ilk yarısını güçlü bir finansal tabloyla tamamladı.

Aktif büyüklükte 4,6 milyar TL’ye ulaştı ve aynı dönemde piyasaya toplam 1,7 milyar TL değerinde fon plasmanı yaparak sektöre önemli katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, köklü bir bankacılık mirası ve Türkiye’nin en genç katılım bankası olmanın dinamiğini bir arada taşımanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yılın ilk yarısında kaydedilen finansal sonuçların bu gururu pekiştirdiğini aktardı.

Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Katılım bankacılığının en genç üyesi olmakla birlikte, 30 Haziran 2019 itibarıyla aktiflerimizin toplamı 4,6 milyar TL’ye, kullandırılan fon toplamı 1,7 milyar TL’ye, katılım fonu büyüklüğü ise 2 milyar TL’ye ulaştı. 1926’ya dayanan kökleriyle asli misyonuna sadık kalarak emlak sektörüne finansal çözümler üreten Bankamız, bu sektörün hızla ilerlemesi için lokomotif görevi üstlenmeyi hedefliyor. Yerel üretimi desteklerken aynı zamanda sürdürülebilir büyümeye hizmet eden EmlakBank, toplumun sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerle faaliyetlerini sürdürüyor.”