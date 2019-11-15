HABER

Emlakçı cinayetinde 3 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 20:04 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Bekir Aydoğan'ın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince bugün gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Emlakçı cinayetinde 3 şüpheli adliyede

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'da, Bekir Aydoğan'ın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince bugün gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
Çubuk'ta, inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan, 12 Kasım'da kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aydoğan için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. 13 Kasım'da, Aydoğan'ın Kızılöz Mahallesi'nde boş arazide cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Aydoğan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bugün 6 kişiyi gözaltına aldı. Çubuk Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Emlakçı cinayetinde 3 şüpheli adliyede

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Şehir hastanelerinde mali yük U dönüşü yaptırdıŞehir hastanelerinde mali yük U dönüşü yaptırdı
Acı olay! Halk otobüsü şoförü intihar ettiAcı olay! Halk otobüsü şoförü intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk otobüsü şoförü kendisini iple asarak intihar etti

Acı olay! Halk otobüsü şoförü intihar etti

Göçük altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

Arama çalışmaları 30 saattir sürüyor!

Çanakkale'de 10 Kasım töreninde sirenlerin erken çalınmasıyla ilgili 2 öğretmen açığa alındı

10 Kasım'da sirenler erken çalmıştı! 2 öğretmen açığa alındı

MSB duyurdu: Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Fabrikada patlama! Acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.