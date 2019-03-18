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Emlakçı cinayetinin zanlıları tutuklanarak ceza evine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 00:29 | Son Güncelleme

Denizli’de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ’ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Raif Yamer ve Gürsel Demiröz sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Emlakçı cinayetinin zanlıları tutuklanarak ceza evine gönderildi

Denizli’de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ’ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Raif Yamer ve Gürsel Demiröz sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahıslardan Raif Yamer’in yaklaşık 5 ay önce öldürülen iş adamı Mehmet Yamer’in kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart günü meydana gelen olayda 20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile emlakçılık yapan Oğuzhan Karabağ’ın kullandığı ve sokakta park halinde olan 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına gelen 2 şahıs aracı yaylım ateşe tutmuş, saldırıda vücuduna 14 kurşun isabet eden Karabağ hayatını kaybetmişti.

Şahıslar Aydın’da yakalandı
Olayın ardından soruşturma başlatan soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri Raif Yamer ve Gürsel Demiröz’ü gözaltına aldı. Şahıslar Denizli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Katil zanlılarından biri öldürülen iş adamının kardeşi
Oğuzhan Karabağ’ın 9 Kasım 2018 günü Merkezefendi ilçesinde öldürülen iş adamı Mehmet Yamer’in cinayetinin azmettiricisi iddiasıyla ceza evinde olan Halil Karabağ’ın oğlu ve Kutluğhan Karabağ’ın kardeşi olduğu belirtildi. Karabağ’ın katil zanlılarından Raif Yamer’in ise öldürülen iş adamı Mehmet Yamer’in kardeşi olduğu kaydedildi. Zanlıların ifadelerinde Karabağ’ı eğlence mekanından çıkıp arabasına bindiği sırada öldürdüklerini söyledikleri öne sürüldü.

Emlakçı cinayetinin zanlıları tutuklanarak ceza evine gönderildi

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