Emlakçı, işyerinde tartıştığı ortağını öldürdü

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, emlakçı S.K. alacak-meselesi nedeniyle iş yerinde tartıştığı ortağı Ergün Gürsoy'u tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay, öğle saatlerinde, Geyve ilçe merkezinde bulunan bir emlak ofisinde meydana geldi. Dükkan sahipleri S.K ve Ergün Gürsoy, iddiaya göre aralarındaki alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. S.K. çekmecesinde bulunan tabancasını alarak ortağı Ergün Gürsoy'un üzerine kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 2'si Ergün Gürsoy'un başına isabet etti. Silah sesleri üzerine dükkana koşan çevredeki vatandaşlar, Ergün Gürsoy'u yerde kanlar içinde görünce durumu polis ve 112 Acile bildirdi. Sağlık ekipleri başından vurulan emlakçının öldüğünü belirlerken, olay sonrasında ortağının başında bekleyen S.K. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergün Gürsoy'un cenazesi Geyve Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

