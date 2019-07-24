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Emlakçı olmak için üniversite şartı geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, 5 Aralık’ta çıkması beklenen yasayla birlikte emlakçılık mesleğini ilk aşamada emlakçılık bölümünden mezun olan yüksekokul mezunları, daha sonra da yine emlakçılık bölümünden mezun olan 4 yıllık üniversite mezunlarının yapabileceğini söyledi.5 Haziran 2018 de yayınlanan ‘Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin geçiş süresi 5 aralık 2019’da bitecek.

Emlakçı olmak için üniversite şartı geliyor

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, 5 Aralık’ta çıkması beklenen yasayla birlikte emlakçılık mesleğini ilk aşamada emlakçılık bölümünden mezun olan yüksekokul mezunları, daha sonra da yine emlakçılık bölümünden mezun olan 4 yıllık üniversite mezunlarının yapabileceğini söyledi.
5 Haziran 2018 de yayınlanan ‘Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin geçiş süresi 5 aralık 2019’da bitecek. Sektörden gelen taleplere göre eksiklikler sürekli olarak bakanlık tarafından not alınıp, değişiklikler yapılacak. SATEM Başkanı Mevlüt Oral, 5 Haziran 2018’e kadar Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Alan üyelerin haricinde emlakçı olmak isteyen veya dükkan açmak isteyen kişiler ilerleyen süreçte ilk aşamada emlakçılık bölümünden en az yüksekokul mezunu olması gerektiğini, ikinci aşamada ise 2 yıllık yüksek okulun yetmeyeceği ve emlakçılık bölümünden 4 yıllık mezuniyet gerektireceğini ifade etti.

“5 Aralık’a kadar eksikleri tamamlamayan ilkokul mezunu emlakçılar mesleğe geri dönemeyecek”
Yeni yönetmeliğin yasalaştığı zaman birçok yeniliğin emlakçıları beklediğini vurgulayan Başkan Mevlüt Oral, “Bundan sonra her önüne gelen emlakçı olamayacak. 2018 Haziran ayının 5’inden önce görünürde emlakçıydık ama yasa olarak hiçbir yetkimiz yoktu. 10 yıllık mücadelenin ardından Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği çıkarttık. Bu yönetmeliğin ardından eksikliklerin tamamlanması için bakanlık tarafından 18 ay süre verildi. Bu eksiklikleri 5 Aralık’a kadar tamamlamadığınız zaman daha önce sertifikası olup da mesleki yeterlilik belgesini almayan ya da yetki belgesi yüklenmeyen kişilerin dükkanları kapanacak. Mesleki yeterlilik belgesi olup da yükleme yapmayanlar, eğer ilkokul mezunuysa 5 Aralık’tan sonra dükkanı kapandıktan sonra hem ceza yiyecek hem de ilkokul mezunu olduğu için mesleğe geri dönemeyecek. Oda kaydı olan emlakçılar, halk eğitim merkezlerinden aldıkları belgelerin yüklemesini yaptırıp, yetki belgelerini alsınlar. Yetki belgesini almayanlar cezai müeyyideye maruz kalacak” dedi.

“Emlakçılığa üniversite mezuniyeti şartı gelecek”
Yasanın çıkmasının ardından sadece emlakçı bölümünden mezun olan kişilerin emlakçılık yapabileceğinin altını çizen Mervlüt Oral, “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin çıkmasından 3 yıl sonra emlakçılık yapmak isteyenlerin 2 yıllık emlak bölümünü bitirmiş olması zorunluluğu gelecek. 6 yıl sonra da 2 yıllık mezuniyet yetmeyecek, 4 yıllık emlak bölümünden lisans mezunu olma zorunluluğu getirecek. Bu da, ‘Herkes kendi işini yapacak’ anlamına gelecek. Nasıl eczacılık fakültesini bitiren eczacılık yapıyor ya da hukuk fakültesini bitiren hukukla uğraşıyorsa, bizde de emlak bölümünü bitirenler emlakçı olacak. Herhangi bir üniversite mezunu bizim işimize giremeyecek. Bu kuralların 5 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanmasını bekliyoruz. Yayınlandıktan sonra da herkes kendi işini yapacak. Diyelim ki emlakçı yanlış yaptı. Emlakçılar da büyük cezalar yiyecek. Nasıl bir hukukçu yanlış yaptığında diploması elinden alınıyorsa, bizim meslektaşlarımız da yanlış yaptığında meslektaşımızın yetki belgesi elinden alınıp, dükkanı kapatılacak. Emlakçılar, bundan sonra tamamen yasalara göre hareket edecek” diye konuştu.

“Satılık-kiralık yazanlara 10 bin TL ceza”
Son olarak ayakçı emlakçılara da büyük cezaların geleceğini ifade eden Oral, şunları söyledi:
“Bundan sonra bakkalda, markete, manavda veya başka bir yerde ‘satılık’, ‘kiralık’ gibi yazılar görülmeyecek. Vatandaşlar sadece kendi tapulu taşınmazına satılık veya kiralık yazabilir. 1’inci derecedeki yakının bile taşınmazını satmak için yazı asanlara 10 bin TL para cezası verilecek. Vatandaşımız da burada duyarlı olsun. Vatandaşlar, yetki belgesi olan ve odaya kaydı olan emlakçılarla çalışsınlar.”

Emlakçı olmak için üniversite şartı geliyor

Emlakçı olmak için üniversite şartı geliyor

Emlakçı olmak için üniversite şartı geliyor

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