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  4. Emlakçıda 314 tüp kobra zehri bulundu! Kimse sahip çıkmadı

Emlakçıda 314 tüp kobra zehri bulundu! Kimse sahip çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana polisinin bir emlakçıya yaptığı baskında piyasa değeri 3.5 milyon lira olan kobra zehri bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Emlakçıda yapılan aramada piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp kobra zehri ele geçirdi. Olayla ilgili H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki ifadesinde zehirleri M.E. isimli bir kişinin getirdiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan M.E. ise zehri bir yıl önce O.U.’nun kendisini arayarak ellerinde kobra zehri olduğunu satmaları için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.

Kobra zehrinin gerçek mi sahte mi olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Bu arada kobra zehrinin başta kanser tedavisinde, kozmetik ürünlerinde kullandığı bu nedenle çok ender bulunduğu ve pahalı olduğu belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
emlakçı polis adana kobra zehri

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