Emlakçıların üyeliklerini çalıp 20 kişiyi sahte ilanlarla dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların bir platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi.

9 İLDE 20 KİŞİYİ 1 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Polisin 3 ay süren çalışması sonucu D.A. (22) ve C.K.’nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile üniversite öğrencisi E.Ş. (24) adlı kadın, Samsun’un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır