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Emlakçıya kahve bahaneli şantaj ve gaspa 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Antalya’da bir emlakçıya kahve içme davetinde bulunup cinsel saldırıda bulunmasının ardından ellerinde görüntülerinin olduğunu söyleyerek şantaj yaptığı ileri sürülen 1’i kadın 6 şüpheli yakalandı.Antalya’da emlak işi ile uğraşan M.E.U.’nun alacaklısı S.G.’nin yanında çalışan Y.B, adlı kadın, M.E.U.’yu telefonla arayarak daire satın almak istediğini söyledi.

Antalya’da bir emlakçıya kahve içme davetinde bulunup cinsel saldırıda bulunmasının ardından ellerinde görüntülerinin olduğunu söyleyerek şantaj yaptığı ileri sürülen 1’i kadın 6 şüpheli yakalandı.
Antalya’da emlak işi ile uğraşan M.E.U.’nun alacaklısı S.G.’nin yanında çalışan Y.B, adlı kadın, M.E.U.’yu telefonla arayarak daire satın almak istediğini söyledi. İddiaya göre daire satışında anlaşılmasının ardından Y.B, detayları konuşmak için M.E.U.’yu evine kahve içmeye davet etti. Eve giren M.E,U., yanına yan odadan gelen kar maskeli bir kişinin ‘bayan ne derse onu yap yoksa zarar görürsün” dediğini ve silah mekanizması sesi gelmesi üzerine korkup koltuğa oturduğunu ileri sürdü. M.E.U., Y.B. isimli kadının yanına gelerek gömleğini ve pantolonunu çıkararak cinsel saldırıda bulunduğunu, korktuğu için karşı koyamadığını, daha sonra kadının “elimizde görüntülerin var bize para vereceksin artık gidebilirsin” sözleri ile evden ayrıldığını öne sürdü.
M.E.U., olaydan 2 gün sonra Y.B.’nin telefonundan arayan bir erkeğin “Ben Y.’nin abisiyim kardeşime tacizde bulunmuşsun bunun cezası ağır olur, bedelini ödeyeceksin. Bize daire veya para vereceksin” diyerek telefonu kapattığını ileri sürdü. M.E.U. bir süre sonra ise bilmediği bir numaradan arayan kişinin, satışa çıkardığı daireyi görmek istediğini anlattı. 2 erkekle daireyi görmeye gittiklerini anlatan M.E:U., Y.B,’nin de daireye girip kendisini darp ederek üzerinde bulunan paralarını aldıktan sonra “biz gidene kadar buradan çıkma bunun bedelini ödeyeceksin” diyerek gittiklerini iddia etti.

Kucağında çocuğuyla adliyeye sevk edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin yağma cinsel saldırı ve şantaj şikayetiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. M.E.U.’nun ifadesi doğrultusunda şüpheliler Y.B., S.G., S.A., H.D., F.Ç. ve U.Ç. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 1’i kadın 6 şüpheli, “yağma, cinsel saldırı ve şantaj” suçlarından adliyeye sevk edildi. Y.B.’nin kucağında bir de çocuk olduğu görüldü.

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