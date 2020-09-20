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Emlakçıya molotofkokteyli atan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Adana’da bir emlakçı dükkanına molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir emlakçı dükkanına molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Serkan B. (32), kadın emlakçı C.B.’nin (60) iş yerine molotofkokteyli attıktan sonra kayıplara karıştı. Serkan B. sokakta devriye gezen bekçiler tarafından yakalandı. İş yerindeki yangın ise büyümeden söndürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda molotofkokteylini kendisinin atmadığını savundu. Serkan B.’den şikayetçi olan C.B ise emniyetteki ifadesinde "Beni sürekli tehdit ediyordu ama kendisini tanımıyorum, kendisi de emlakçıymış" dedi öğrenildi.
Serkan B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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