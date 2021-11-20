"Emlakçıya 'Transım' dediğinde ev vermiyor"

DW Türkçe'ye konuşan Buse Kılıçkaya emlakçıya "'Transım' dediğinde ne iş yaptığının da önemi yok, ev vermiyor" diyor.Türkiye'de yaşayan translar, nefret söylemi ve önyargılar nedeniyle en temel haklardan biri olan barınma hakkının ihlali ile sıklıkla karşı karşıya kalıyor.

Hukuka aykırı uygulamaların cezasız kalması ise ihlalin tekrarına yol açıyor.

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü vesilesiyle DW Haber'e konuşan Buse Kılıçkaya da barınma sorunu yaşayan trans bireylerden biri.

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Burcu Karakaş

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