Emma Stone 30 yaş hüznü yaşıyor

Emma Stone, 30 yaşında olmanın kendisine kasvetli hissettirdiğini söyledi.

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Emma Stone, İngiliz Vogue dergisinin Şubat 2019 sayısına kapak oldu.

Oscar’lı film Aşıklar Şehri (La La Land) ile bu yılın bol ödüllü Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmlerinde rol alan Stone, kasım ayında 30 yaşına girdi.

Ünlü yıldız, 30’uncu yaşla birlikte kasvetli hissettiğini söyledi.

Stone ayrıca, son dönemde özgüveninin arttığını belirterek, “Yetişkin olmanın farkına vardığım en ilginç yanı, birçok şeyin acı tatlı olması” dedi.

2018’de neler yaptığı sorulan oyuncu, “Geçtiğimiz aralık ayından beri hiç çalışmadım. Şimdi yeniden başlasam, aradan 14 ay geçmiş olacak. Bu dönemde ne bir yeni dil öğrendim, ne de yemek yapmayı... Sadece akışa bıraktım” şelinde konuştu.

