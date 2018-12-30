MAGAZİN

Emma Stone 30 yaş hüznü yaşıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.12.2018 13:10 | Son Güncelleme

Geçen ay 30 yaşına giren ünlü oyuncu Emma Stone, kasvetli hissettiğini söyleyerek, “Yetişkin olmanın farkına vardığım en ilginç yanı, birçok şeyin acı tatlı olması” dedi.

Emma Stone 30 yaş hüznü yaşıyor

Emma Stone, 30 yaşında olmanın kendisine kasvetli hissettirdiğini söyledi.

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Emma Stone, İngiliz Vogue dergisinin Şubat 2019 sayısına kapak oldu.

Oscar’lı film Aşıklar Şehri (La La Land) ile bu yılın bol ödüllü Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmlerinde rol alan Stone, kasım ayında 30 yaşına girdi.

Ünlü yıldız, 30’uncu yaşla birlikte kasvetli hissettiğini söyledi.

Stone ayrıca, son dönemde özgüveninin arttığını belirterek, “Yetişkin olmanın farkına vardığım en ilginç yanı, birçok şeyin acı tatlı olması” dedi.

2018’de neler yaptığı sorulan oyuncu, “Geçtiğimiz aralık ayından beri hiç çalışmadım. Şimdi yeniden başlasam, aradan 14 ay geçmiş olacak. Bu dönemde ne bir yeni dil öğrendim, ne de yemek yapmayı... Sadece akışa bıraktım” şelinde konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Güzel oyuncunun yarışmada duygu dolu anlarıGüzel oyuncunun yarışmada duygu dolu anları
Ayrılıklar, taze aşklar ve kavgalar! İşte bu yılın olayı...Ayrılıklar, taze aşklar ve kavgalar! İşte bu yılın olayı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emma Stone Emma Stone yaş

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Şoke eden iddia! "Yaşar'dan dayak yedi polisi aradı"

Şoke eden iddia! "Yaşar'dan dayak yedi polisi aradı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Unutma Beni'nin oyuncusu Berivan Edebali Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Güzel oyuncunun yarışmada duygu dolu anları

2018'e damga vuran magazin olayları

Ayrılıklar, taze aşklar ve kavgalar! İşte bu yılın olayı...

Sibel Can'ın kızı Melisa ile paylaşımı olay oldu

Olay paylaşım! 'Abla-kardeş gibi'

Kelly Brook'tan seks itirafı: Eskisi kadar azgınım

Bomba seks itirafı: Azgınım...

Emina Jahovic ve Sadettin Saran bakın neden ayrılmış!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Çaycı Hüseyin ortaya çıktı

Çaycı Hüseyin ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.