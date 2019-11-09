Emma Watson, sevgilisi olmadığını 'kendisiyle ilişkide olduğunu' söyledi: Bekarlık, mutluluk mu demek?

Sinema yıldızı Emma Watson bekarlığından memnun olduğunu söylediğinde dünyanın da dikkatini bu konuya çekti.

Harry Potter filmlerinin kısa bir süre içinde 30 yaşına girecek olan yıldızı, bu hafta Vogue dergisine konuştuğunda ilişki durumunu 'kendisini partner olarak gördüğünü' söyleyerek tanımladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Watson'ın ifadesiyle ilgili sosyal medyada dalga geçse de diğerleri Watson'a destek çıkarak geleneksel olarak hor görülen bu medeni hâli kamunun önünde savunmasını tebrik etti.

Watson "kendiyle partner" ifadesini yaratarak Twitter'da tartışmaya yol açsa da aslında tek yaptığı son yıllarda büyümekte olan bekarlığa pozitif yaklaşma hareketine bir isim vermek oldu.

Tek kişilik odalar

Bekarlık dünya çapında yaygınlaşıyor.

Araştırma şirketi IORMA 2016 yılında dünyada yalnız yaşayan 330 milyon kişi olduğunu söylüyor. Bu tüm hanelerin yüzde 16'sını oluşturuyor.

2001 yılına göre artış oranı ise yüzde 50.

Bu trend sadece insanların "kendiyle partner olmasındaki artışla" açıklanamayacak olsa da bunun zeminini oluşturmaya yardımcı oluyor.