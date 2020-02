Emma Watson, sevgilisi olmadığını ve 'kendisiyle ilişkide olduğunu' söyledi: Bekarlık, mutluluk mu demek?

2018'de Happy Singlehood - The Rising Acceptance and Celebration of Solo Living (Mutlu Bekarlık - Yalnız Yaşamanın Kabul Görmesi ve Övülmesinin Artışı) adlı kitabı yazan Kudüs'teki Hebrew University'den Doç. Dr. Elyakim Kislev bekarlık üzerine araştırmalar yapıyor.

BBC'ye konuşan Kislev, bekarlık trendinin karmaşık bir dizi toplumsal, kültürel ve ekonomik nedenlerden beslendiğini söylüyor.

Kislev "Günümüzde fırsat arayışları ve ekonomik imkanlar açılarından daha özgürüz ve kimse bağlanmak istemiyor" diyor ve ekliyor:

"Ayrıca daha fazla mahremiyet ve kendimizi geliştirmek için daha fazla zaman istiyoruz. Basitçe düzen ve bir ev alıp aile kurmak peşinde değiliz artık."

İsrailli akademisyenin yanı sıra diğer araştırmacılar da "kendisiyle partner olmak" ile kadınların toplumdaki pozisyonlarının güçlenmesi arasında sıkı bir bağ kuruyor.

Bekar hayat ve değişen aile yapıları üzerine kitaplar yazan University of California'dan sosyal psikolog Bella DePaulo, "Kadınların evlenmek için can attığına ve bunu gerçekleştiremezlerse mahvolduklarına inanılır. Kadınların bir eş bulup yuva kurmak fantezisi kurduğuna inansak da kanıtlar tersini gösteriyor".