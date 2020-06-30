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Emmanuel Macron'dan Türkiye'yle ilgili suçlayıcı sözler

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Emmanuel Macron'dan Türkiye'yle ilgili suçlayıcı sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel birlikte yaptıkları toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hafter'i desteklemediklerini belirtti ve Libya konusunda Türkiye'ye karşı suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Macron, Türkiye'nin Berlin Konferansı'ndaki hiçbir taahhüdüne saygı duymadığını ileri sürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’e 70 kilometre mesafedeki Merseberg Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

Macron ile iki yıl önce de Meseberg Sarayı'nda bir araya geldiğini, ancak bugün çok ciddi bir dönemin içinde bulunduklarını ifade eden Merkel, "Sınamalara bakıldığında o dönemdeki koşullar bugün karşı karşıya kalınan zorluklara göre nispeten öngörülebilir ve hafifti. Bir taraftan pandeminin kendisi, diğer taraftan bununla bağlantılı olarak on yıllardan beri, belki de daha önce hiç görmediğimiz ekonomik zorluklar yaşıyoruz. Hem Almanya ve Fransa'da hem de Avrupa Birliği'nde." dedi.

Almanya ve Fransa'nın birlikte ekonomik zorlukların üstesinden gelmek amacıyla AB ülkeleri için bir kurtarma fonu önerdiklerini anımsatan Merkel, "Bununla 'Avrupa geleceğimizdir' dedik. Hepimiz farklı ülkelerden geliyoruz ama birlikte güçlü olabiliriz. Dijitalleşme, iklim, savaş ve barış gibi zorlu konularda dünyada bir rol oynayabiliriz." şeklinde konuştu.

Birlikte çalışıldığında Avrupa'nın bu krizden iyi ve sağlıklı çıkacağını ifade eden Merkel, Almanya'nın 1 Temmuz'da üstleneceği AB dönem başkanlığında da zorluklarla birlikte mücadele edileceğini dile getirdi.

Almanya'nın AB dönem başkanlığına ilişkin "beklentiler yüksek" diyen Merkel, Fransa ve Almanya'nın birlikte çalıştığında AB için olumlu olacağını kaydetti.

"FRANSA'NIN ROLÜ ORADA KALICI BİR SİYASİ ÇÖZÜM BULMAK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da temmuzda yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde AB bütçesi ve kurtarma fonu konusunda anlaşma sağlanmasını ümit ettiğini belirtti.

Bununla Avrupa'nın zorluklarla başa çıkacağını gösterilebileceğini ifade eden Macron, AB bütçesi ve kurtarma fonu konusunda anlaşma sağlanmasının en öncelikli konu olduğunu kaydetti.

HAFTER'İ DESTEKLEMEDİKLERİNİ İLERİ SÜRDÜ

Bir gazetecinin "Fransa, (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'i uzun süredir desteklemekle ve Türkiye'yi eleştirmekle suçlanıyor. Benzer şekilde Rusya'nın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri çabalarını da eleştiriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna cevap veren Macron, Fransa’nın Hafter'i desteklemediğini, Fransa'nın rolünün orada kalıcı bir siyasi çözüm bulmak ve buna katkı sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Macron, "Şimdi Hafter Nisan 2019'da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü anımsatan Macron, Putin'e Wagner paralı askerlerinin eylemlerini kınadığını aktardığını belirtti.

Macron, Putin'in de bunların özel askerler olduğunu söyleyerek kendisine karşı çıktığını anlattı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Türkiye'ye karşı suçlayıcı açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye'nin Berlin Konferansı'ndaki hiçbir taahhüdüne saygı duymadığını ileri sürdü.

Macron, Libya'da Türkiye'nin politikasının ne olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti. (AA)

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