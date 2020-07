Emmy Ödülleri Adaylıklarına Netflix Damga Vurdu

TV yayınları platformunda yeni yer alan Disney+ da “The Mandalorian” adlı yapımcıyla yer aldı. Disney+’ın toplam 19 adaylığının 15’i bu yapımla oldu.

Apple TV+ da listede “The Morning Show” adlı yapımıyla dikkat çekti. “The Morning Show” 8 dalda adaylığa hak kazanırken Apple TV+ yapımları toplam 18 adaylık elde etti.

72. Emmy Ödülleri, 20 Eylül tarihinde Amerikan ABC televizyonunda Jimmy Kimmel’ın sunacağı törende sahiplerini bulacak.

Bu yılki Emmy adaylarının tam listesiyle şöyle oldu;

En İyi Komedi Dizisi

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Schitt's Creek (Pop TV)

What We Do in the Shadows (FX)

En İyi Drama Dizisi

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Killing Eve (AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

En İyi Mini Dizi

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

En İyi Kadın Oyuncu