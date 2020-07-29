Emmy Ödülleri Adaylıklarına Netflix Damga Vurdu

Bu yıl 20 Eylül’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan Emmy Ödülleri’nin 72.’nde adaylar belli oldu. Son dönemde tüm dünyada kullanıcı sayısını arttırmasıyla da dikkat çeken Netflix bu yıl adaylıklarda HBO’yu geride bıraktı.

Buna karşın HBO’nun süper kahraman hikayesi anlatan dizisi Watchmen tam 26 dalda aday olarak bu yılın en fazla dalda aday gösterilen yapımı oldu. Bir başka sosyal medya platformu Amazon’un yapımcısı olduğu komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel de 20 dalda aday gösterilerek en fazla adaylığı bulunan ikinci yapım oldu. Netflix’in en fazla adaylık hakkı kazanan yapımıysa 18 daldaki adaylığıyla “Ozark” oldu.

Netflix yapımları toplamda 160 adaylıkla bir rekor kırdı ve HBO’nun bu alandaki liderliğini de eline almış oldu. HBO, 107 adaylık ve NBC de 47 adaylığa sahip oldu. Netflix böyle geçen yılki 118 olan adaylık sayısını da yüzde 36 arttırmış oldu. NBC de listede “This is Us”,”The Good Place” ve “Saturday Night Live” gibi yapımlarıyla dikkat çekti.

Daha önce en iyi yapım dahil olmak üzere yaklaşık 10 yıldır listede bulunan Game of Thrones artik listede yok böylece farklı yapımlar da adaylıklar arasında bu yıl kendilerine yer buldu.