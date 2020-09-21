Emmy Ödülleri Düzenlenen Sanal Törenle Sahiplerini Buldu

Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri 72. kez dağıtıldı. Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl sanal tören düzenlendi. Los Angeles şehrindeki ünlü Staples Center’daki izleyicisiz töreni ünlü talkshow sunucusu Jimmy Kimmel sundu.

Bu yıl Netflix 160 farklı adaylıkla en çok adaylığa sahip yapım şirketi olurken HBO’nun Watchmen adlı yapımı da 26 dalda aday olmuştu.

Komedi dalında "Schitt's Creek" dizisi tüm dalda ödülleri toplayarak bu alanda bir rekor kırdı.

Bu yılın Emmy adayları ve kazanlarıysa şunlar oldu;

En İyi Komedi Dizisi

"Curb Your Enthusiasm"

"Dead to Me"

"Insecure"

"Schitt's Creek"

