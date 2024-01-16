Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Succession, Beef ve The Bear geceye damga vurdu

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi gerçekleşti. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen geceye ünlüler akın etti.

EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

Succession, Beef ve The Bear en iyi yapımlar olarak öne çıktı.

Succession'daki rolleriyle Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de en iyi drama dizisi ödülüne layık görüldü.

En iyi dramayı Succession, en iyi komediyi The Bear, en iyi mini diziyi Beef dizisi aldı.

Jeremy Allen White - The Bear dizisiyle en iyi aktör olarak ödülünü kucakladı. En iyi senaryo komedi de The Bear'a giderken en iyi senaryo dramda ise Succession dizisini oldu.

Ödülleri kazananların listesi şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession

En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession

En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

En İyi Yardımcı Aktrist-Komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer

En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong- Connor's Wedding

En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod- Connor's Wedding





