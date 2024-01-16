MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Succession, Beef ve The Bear geceye damga vurdu

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Succession, Beef ve The Bear geceye damga vurdu

16.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayında yapılması planlanırken Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. 75. Emmy Ödülleri kazananları belli oldu. Succession yine zirvedeyken The Bear da en iyi yapım olarak adından söz ettirdi.

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Succession, Beef ve The Bear geceye damga vurdu

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi gerçekleşti. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen geceye ünlüler akın etti.

EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
Succession, Beef ve The Bear en iyi yapımlar olarak öne çıktı.

2024-01-15T131401Z_1_LYNXMPEK0E0D4_RTROPTP_4_AWARDS-GOLDEN-GLOBES

Aşk pozuna Gazze sorusu! Tepkisiz kalmadı Aşk pozuna Gazze sorusu! Tepkisiz kalmadı

Succession'daki rolleriyle Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de en iyi drama dizisi ödülüne layık görüldü.

En iyi dramayı Succession, en iyi komediyi The Bear, en iyi mini diziyi Beef dizisi aldı.

2024-01-16T041911Z_1_LYNXMPEK0F04L_RTROPTP_4_AWARDS-EMMYS

Jeremy Allen White - The Bear dizisiyle en iyi aktör olarak ödülünü kucakladı. En iyi senaryo komedi de The Bear'a giderken en iyi senaryo dramda ise Succession dizisini oldu.

Ödülleri kazananların listesi şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession

En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession

En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

En İyi Yardımcı Aktrist-Komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer

En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong- Connor's Wedding

En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod- Connor's Wedding

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O da sosyal medyanın diline düştü! Son haline yorum yağdı O da sosyal medyanın diline düştü! Son haline yorum yağdı
Evliliğe ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kimmiş Evliliğe ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kimmiş
Türkiye'yi terk etmişti! Müstehcen pozlarıyla tanınan fenomen şaşırttıTürkiye'yi terk etmişti! Müstehcen pozlarıyla tanınan fenomen şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
succession ele
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Toplantı tarihi netleşti! Ek zam ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Toplantı tarihi netleşti! Ek zam ne kadar olacak?

Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda hata yok! Mertens sarı-kırmızılılara hayat öpücüğü verdi...

Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda hata yok! Mertens sarı-kırmızılılara hayat öpücüğü verdi...

O ildeki tüm pavyonlar süresiz olarak kapatılmıştı! Vali Işın o kararın nedenini açıkladı: Bu bataklık kurutulmalıydı

O ildeki tüm pavyonlar süresiz olarak kapatılmıştı! Vali Işın o kararın nedenini açıkladı: Bu bataklık kurutulmalıydı

Hastaneler dolup taşıyor! Bakan Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan salgın uyarısı: Türkiye o 3 virüsün etkisi altında

Hastaneler dolup taşıyor! Bakan Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan salgın uyarısı: Türkiye o 3 virüsün etkisi altında

Rüyalarında görüyordu, gerçek oldu! 'Bir şans geldi ben de değerlendirdim'

Rüyalarında görüyordu, gerçek oldu! 'Bir şans geldi ben de değerlendirdim'

Emmy Ödülleri kazananları belli oldu! 3 dizi geceye damga vurdu

Emmy Ödülleri kazananları belli oldu! 3 dizi geceye damga vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.