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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

18.09.2018 09:12 | Son Güncelleme

ABD'de televizyon dünyasının en önemli ödülleri arasında sayılan Emmy Ödülleri dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

"TheMarvelous Mrs. Maisel" adlı dizi geceden en çok ödülle ayrılan yapım oldu.Los Angeles merkezli Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafınan bu yıl 70'inci kez verilen Emmy Ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 122 kategoride verilen ödüllerde bu yıl başı çeken yapım bir dönem dizisi olan "The Marvelous Mrs. Maisel" oldu.

50'li yıllarda geçen bir hikayeye odaklanan dizi, "En İyi Komedi Dizisi" dalında ödüle layık görüldü. Dizinin başrol oyuncusu Rachel Brosnahan "En İyi Başrol Oyuncusu" dalında ödül alırken, Alex Borstein da "En İyi Yan Rol Oyuncusu" seçildi. Dizi ekibi, toplam sekiz ödülle geceden ayrıldı.

George R.R. Martin'in çok satan romanından uyarlanan "Game of Thrones" dizisi ise "En İyi Drama" dalında rakiplerine fark atmayı başardı. Geçen yıl aynı kategoride ödül alan "The Handmaid's Tale"i bu sene geride bırakmayı başaran dizi toplam 22 dalda ödüle aday gösterilmişti. Dünya çapında geniş bir hayran kitlesi elde eden "Game of Thrones" geçen yıllarda toplam 45 dalda Emmy Ödülü almayı başardı.

70. Emmy Ödülü sahiplerinin bazıları şöyle:

En İyi Drama: "Game of Thrones" (HBO)

En iyi mini dizi: "The Assassination of Gianni Versace: An American"

En iyi komedi: "The Marvelous Mrs. Maisel"

En iyi TV filmi: "USS Callister" (Black Mirror)

En iyi kadın oyuncu (Drama): Claire Foy, "The Crown"

En iyi erkek oyuncu (Drama): Matthew Rhys, "The Americans"

En iyi erkek oyuncu (Komedi): Bill Hader, "Barry"

En iyi kadın oyuncu (Komedi): Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi ya da film): Regina King, "Seven Seconds"

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi ya da film): Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

En iyi yönetmen (Drama): Stephen Daldry, "The Crown"

En iyi senaryo: Joel Fields ve Joe Weisberg, "The Americans"

Afp,dpa/BÖ,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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