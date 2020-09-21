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Emmy ödülleri sahiplerini buldu

21.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

ABD'de "televizyon Oscarları" olarak bilinen Emmy ödüllerinin sahipleri dün düzenlenen törenle açıklandı.

Emmy ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak bilinen Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Staples Tiyatrosunda düzenlenen tören, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

Bu yıl "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession," "En İyi Komedi Dizisi" ödülüne "Schitt's Creek," "En İyi Mini Dizi" ödülüne "Watchmen" ve "En İyi TV Filmi" ödülüne "Bad Education" layık görüldü.

En iyi erkek oyuncular, drama alanında "Succession"daki rolüyle Jeremy Strong, komedi alanında "Schitt's Creek"teki rolüyle Eugene Levy ve mini dizi/TV alanında "I Know This Much Is True" filmindeki rolüyle Mark Ruffalo oldu.

En iyi kadın oyuncular ise drama dalında "Euphoria"daki rolüyle Zendaya, komedi dalında "Schitt's Creek"teki rolüyle Catherine O'Hara ve mini Dizi/TV alanında "Watchmen"deki rolüyle Regina King olarak belirlendi.

"Succession" ekibinden Andrij Parekh drama alanında "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülürken bu ödülü komedi alanında Andrew Cividino ve Daniel Levy, mini dizi/TV alanında "Unorthodox" ile Alman yönetmen Maria Schrader aldı.

"Teşekkür edilmeyecekler"

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri öncesinde Amerikan iç politikası Emmy ödül törenine de yansıdı. "Succession" dizisinin yapımcısı senarist ve yönetmen Jesse Armstrong, törendeki teşekkür konuşmasında, "teşekkür edilmeyeceklerin" de bulunduğunu söyleyerek koronavirüs ile salgında koordinasyon sağlayamadıkları ve krizi yönetemedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın adını andı. Armstrong, tüm dünyadaki milliyetçiler ve iktidarı elden bırakmayan tüm medya imparatorlarını da teşekkür edilmeyecekler arasında saydı.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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