Emmy Ödüllleri aday listesi açıklandı: Watchmen en çok aday gösterilen yapım oldu

Bu yıl 72'ncisi düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin adayları resmi olarak açıklandı.

HBO'nun süper kahraman dizisi Watchmen 26 dalda aday olurken, bu senenin en çok ödüle aday gösterilen yapımı oldu.

Regina King'in rol aldığı dizinin ikinci sezon çekimlerinin iptal edilmesi gündemdeydi. Buna rağmen dizi, Emmy'de en çok ilgi gören dizilerden oldu.

Komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 dalda, Ozark ve Succession da 18'er dalda aday gösterildi.

Netflix'in 160 yapımı aday gösterildi. Netflix adalık konusunda ikinci defa rakibi HBO'yu geride bırakmış oldu. HBO yapımlarından bu yıl 107'si aday gösterildi.

Apple TV'nin ilk orijinal yapımı The Morning Show da önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar aldı.

Jennifer Aniston, Steve Carrell, Mark Duplass ve Billy Crudup listede yer alırken dizinin yapımcılığını da üstlenen Reese Witherspoon ise hiçbir dalda aday gösterilmedi.

Cate Blanchett da Mrs America dizisindeki rolüyle ilk defa Emmy'ye aday gösterildi.

Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları arasında Killing Eve'de rol alan Jodie Comer ve The Crown'ın baş rol oyuncusu Olivia Colman da var.