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Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 07:11 | Son Güncelleme

 47.

Enver ALAS-İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA) 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer New York'tan İstanbul'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi. Ödülü kazanmış olmambenim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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