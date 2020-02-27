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Emmy Rossum'u yeni haliyle tanımak imkansız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Shameless dizisindeki Fiona karakteriyle ünlenen Emmy Rossum’u yeni dizisindeki haliyle tanımak neredeyse imkansız.

Shameless dizisindeki Fiona karakteriyle ünlenen Emmy Rossum Amerikalı ikonik şarkıcı Angelyne’i canlandırdığı aynı adlı dizi için sıra dışı bir değişim geçirdi.

Emmy Rossum, önceki gün yeni dizisi ‘Angelyne’nin setinde objektiflere takıldı. 33 yaşındaki oyuncu, çekimleri Hollywood’da devam eden yapımdaki renkli karakteriyle neredeyse tanınmaz haldeydi.

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Projenin aynı zamanda yapımcısı da olan Rossum, Kaliforniya ve çevresinde bir dizi ikonik reklam panosunun yer almasından sonra 1984’te öne çıkan bir ABD’li şarkıcı ve model Angelyne’nin hayatını konu ediyor.


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