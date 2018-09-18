Emmy Törenine Evlilik Teklifi Damgasını Vurdu

Televizyonun Oscar’ları sayılan Emmy ödülleri bu yıl da Los Angeles’ta yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sürprizlerle dolu gecenin en çok ilgi çeken olayıysa sahnede yapılan evlilik teklifiydi.
HBO’nun rekor kıran fantastik dizisi “Game Of Thrones” (Taht Oyunları) törende En İyi Drama ödülünü aldı.
Game Of Thrones dokuz Emmy ödülüyle geceden ayrıldı. Dizi 2019’da sekizinci ve final sezonuyla ekrana geri dönecek. Dizi yeni ödüllerle birlikte toplamda 47 Emmy ödülüne sahip oldu.
“Game Of Thrones”, televizyon akademisinin ödül vermeye başladığı 1949 yılından bu yana en fazla ödül alan televizyon yapımı olarak tarihe geçti.
En iyi komedi “The Marvelous Mrs Maisel”
1950’lerde geçen ve genç bir ev kadınının hikayesini anlatan Amazon dizisi “The Marvelous Mrs Maisel” ise en iyi komedi dalında ödül sahibi oldu. Dizi toplamda sekiz ödülle geceden ayrıldı.
Mrs Maisel, en iyi komedi dizisi ödülünün yanı sıra, oyuncuları Rachel Brosnahan ve Alex Borstein’e komedi dalında en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın ödüllerini getirdi. Dizi bu yıl iki de Altın Küre ödülünün sahibi olmuştu.
“Handmaid’s Tale” geceden eli boş ayrıldı
Geçen yılın en iyi drama ödülünü alan “The Handmaid’s Tale” ise geceden eli boş ayrıldı. Dizi bu yılın da favorileri arasındaydı.
Gecenin sunuculuğunu Saturday Night Live’ın oyuncuları Colin Jost ve Michael Che yaptı.
Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü “The Americans”taki rolüyle Matthew Rhys’ın, drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülüyse “The Crown”daki perdormansıyla Claire Foy’un oldu.
Game of Thrones’un sevilen oyuncusu Peter Dinklage Tyrion Lannister rolüyle drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.
Gecenin büyük sürprizi
Gecenin en büyük sürpriziyse yönetmen Glenn Weiss’ten geldi. En iyi özel yapım yönetmeni ödülünü alan Weiss sahnede kız arkadaşına evlenme teklif etti.
“Artık sana neden kız arkadaşım diye hitap etmek istemediğimi biliyor musun? Çünkü sana eşim diye hitap etmek istiyorum” diyen Weiss, Jan Svendsen’ı sahneye davet ederek aile yadigarı bir evlenme yüzüğü hediye etti.
Gecenin önemli ödüllerinden biri de en iyi kısa dizi ödülüydü. Ödül, modacı Gianni Versace cinayetini anlatan “The Assassination of Gianni Versace”nin oldu. Seri katil Andrew Cunanan’ı canlandıran dizinin başrol oyuncusu Darren Criss de bu dalda en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
HBO’nun fütüristik dizisi Westworld’ün oyuncularından Thandie Newton ise kısa dizi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.
EN İYİ DRAMA : "Game of Thrones"
EN İYİ KOMEDİ: "The Marvelous Mrs Maisel"
EN İYİ ERKEK OYUNCU, DRAMA: Matthew Rhys, "The Americans"
EN İYİ KADIN OYUNCU, DRAMA: Claire Foy, "The Crown"
EN İYİ ERKEK OYUNCU, KOMEDİ: Bill Hader, "Barry"
EN İYİ KADIN OYUNCU, KOMEDİ: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs Maisel"
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU, DRAMA: Peter Dinklage, "Game of Thrones"
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU, DRAMA: Thandie Newton, "Westworld"
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU, KOMEDİ: Henry Winkler, "Barry"
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU, KOMEDİ: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs Maisel"
EN İYİ KISA DİZİ: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"
EN İYİ ERKEK OYUNCU, KISA DİZİ YA DA FİLM: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"
EN İYİ KADIN OYUNCU, KISA DİZİ YA DA FİLM: Regina King, "Seven Seconds"
EN İYİ ÖZEL YAPIM SKEÇ: "Saturday Night Live"
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