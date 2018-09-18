Emmy Törenine Evlilik Teklifi Damgasını Vurdu

Televizyonun Oscar’ları sayılan Emmy ödülleri bu yıl da Los Angeles’ta yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sürprizlerle dolu gecenin en çok ilgi çeken olayıysa sahnede yapılan evlilik teklifiydi.

HBO’nun rekor kıran fantastik dizisi “Game Of Thrones” (Taht Oyunları) törende En İyi Drama ödülünü aldı.

Game Of Thrones dokuz Emmy ödülüyle geceden ayrıldı. Dizi 2019’da sekizinci ve final sezonuyla ekrana geri dönecek. Dizi yeni ödüllerle birlikte toplamda 47 Emmy ödülüne sahip oldu.

“Game Of Thrones”, televizyon akademisinin ödül vermeye başladığı 1949 yılından bu yana en fazla ödül alan televizyon yapımı olarak tarihe geçti.

En iyi komedi “The Marvelous Mrs Maisel”

1950’lerde geçen ve genç bir ev kadınının hikayesini anlatan Amazon dizisi “The Marvelous Mrs Maisel” ise en iyi komedi dalında ödül sahibi oldu. Dizi toplamda sekiz ödülle geceden ayrıldı.

Mrs Maisel, en iyi komedi dizisi ödülünün yanı sıra, oyuncuları Rachel Brosnahan ve Alex Borstein’e komedi dalında en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın ödüllerini getirdi. Dizi bu yıl iki de Altın Küre ödülünün sahibi olmuştu.