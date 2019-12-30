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  4. Emniyet 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi

Emniyet 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 19:44 | Son Güncelleme

Son bir haftada yapılan operasyonlarda 3 bin 519 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 519 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda 53 ilde yürütülen operasyonlarda 615 kilogram esrar, 101 kilogram eroin, 440 kilogram skunk, 11 kilo 400 gram metamfetamin, 3 kilo 800 gram bonzai ve 186 bin 866 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 21 tabanca ve tüfek ile 45 bin 95 liraya el konuldu.

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Emniyetten 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

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