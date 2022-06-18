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  4. Emniyet'e ait depoda korkutan yangın! Sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı

Emniyet'e ait depoda korkutan yangın! Sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı

18.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Emniyet'e ait depoda korkutan yangın! Sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin depoda başlayan yangına müdahalesi sürüyor.

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CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI

Söz konusu depoda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin tutulduğu öğrenildi. Olay yerine çıkan tüm sokak ve caddeler trafiğe kapatılırken güvenlik önlemi alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
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