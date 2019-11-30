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Emniyet ekiplerinden polislik hayali kuran engelli kadına sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 13:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta polis olmak isteyen zihinsel engelli kadına emniyet ekiplerince polis kıyafeti hediye edildi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polislik hayali kuran zihinsel engelli kadına polis kıyafeti hediye etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerle ilgili çalışmalara başlayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 yaşındaki Merve Aslan'ı Onikişubat ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Yüzde 70 zihinsel engeli bulunan Aslan'ın polislik hayalini öğrenen ekipler, genç kıza polis kıyafeti ve satranç takımı hediye etti. Polis kıyafetini giyen Aslan, polislere sarılarak teşekkür etti.

Aslan, hediye edilen satranç takımıyla ilk maçını polislerle yaptı.

Anne Münevver Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının polislere ve askerlere karşı aşırı sevgisinin olduğunu belirterek, "Polisler evimizi ziyaret ettiğinde kızım gerçekten çok mutlu oluyor. Birlikte vakit geçirdikten sonra eve gelen herkese anlatıyor. Evde de polisiye diziler izliyor." diye konuştu.

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