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Emniyet ekiplerinden sıkı denetim

27.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Ordu’da vatandaşların çiftçi kayıt belgesi ile hafta sonları şehir merkezlerinden kırsal mahallelere giderek, sosyal hareketlilik oluşturmalarını önlemek için emniyet ve jandarma ekiplerince sıkı kontrol ve denetimler yapılıyor.Fatsa ilçesinde 15 kırsal mahalleye giriş olan Konakbaşı mevkisinde jandarma ekipleri tedbir aldı ve izin belgesi olmayan araç sürücülerinin geçişine izin vermedi.Bolaman Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde ise trafik ve jandarma ekipleri araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.Yetkililer denetimlerin sık aralıklarla gerçekleşeceğini belirttiler.

Ordu’da vatandaşların çiftçi kayıt belgesi ile hafta sonları şehir merkezlerinden kırsal mahallelere giderek, sosyal hareketlilik oluşturmalarını önlemek için emniyet ve jandarma ekiplerince sıkı kontrol ve denetimler yapılıyor.
Fatsa ilçesinde 15 kırsal mahalleye giriş olan Konakbaşı mevkisinde jandarma ekipleri tedbir aldı ve izin belgesi olmayan araç sürücülerinin geçişine izin vermedi.
Bolaman Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde ise trafik ve jandarma ekipleri araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
Yetkililer denetimlerin sık aralıklarla gerçekleşeceğini belirttiler.

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