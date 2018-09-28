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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9 bin erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin alınacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 23. dönem polis meslek eğitim için önlisans mezunu 1800’ü erkek, 200’ü kadın ve lisans mezunu 7 bin 200’ü erkek, 800’ü kadın 10 bin öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

Önlisans ve lisans mezunları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adayların da başvuru yapabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖN BAŞVURULAR 1-14 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

"Ön başvurular 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı’na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

Adaylarda aranacak şartlar ise; 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak, Lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan almış olmak, Önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70,00 ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak. Ayrıca sınav giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.

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